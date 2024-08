Bernecker Ortsvorsteher: Krahe will die Ortsentwicklung vorantreiben

1 Der neue Ortsvorsteher von Berneck, Patrick Krahe. Foto: Köncke

Ausbau des Mobilfunknetzes, Sanierung leerstehender Gebäude, Erweiterung des Neubaugebietes „Halde III“ – das sind einige der Punkte, die dem neuen Ortsvorsteher von Berneck, Patrick Krahe, am Herzen liegen.









Der hauptberufliche Lehrer am Nagolder Otto-Hahn-Gymnasium mit den Fächern Deutsch und Sport gehört dem Ortschaftsrat Berneck seit 2019 an. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni wurde Krahe als Mitglied bestätigt, in der konstituierenden Sitzung des Gremiums als Nachfolger von Traudel Kempf vorgeschlagen und erhielt alle Stimmen.