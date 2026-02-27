Bernd Tacke stellt neue Doku vor: Lahrer spricht über seine große Leidenschaft für das Filmen

Bernd Tacke hat bereits zahlreiche Reisedokus gedreht. Das neue Werk des Lahrers über die Masuren hat an diesem Samstag bei Kultur im Koffer in Hugsweier Premiere.
Als Bernd Tacke noch Realschullehrer in Ichenheim war, lud er einmal Philipp Brucker ein, vor seinen Schülern eine Lesung zu halten. Das war im Sommer 1994, Anlass war eine Projektwoche von Tackes Klasse zum Thema „Alemannen“. Der beliebte Alt-OB und Mundartdichter sagte zu und trug den Schülern dann Auszüge seiner Texte vor. „Er konnte sehr gut mit den Jugendlichen umgehen“, erinnert sich Tacke an diesen Tag.