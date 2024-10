Der ehemalige Bad Imnauer Bürgermeister Bernd Schick (82) verstarb am vergangenen Montag in seinem Heimatort Fleischwangen.

Von 1967 bis 1973 war der am 11. Mai 1942 in Volkersheim bei Ehingen an der Donau geborene Schick Bürgermeister im damals noch eigenständigen Bad Imnau.

Im Alter von 25 Jahren war er seinerzeit nicht nur zum ersten Berufsbürgermeister des Kurortes gewählt worden, Schick war damals auch der jüngste Bürgermeister in Baden-Württemberg überhaupt.

Wechsel nach Wilhelmsdorf hatte für Imnau Folgen

Seine erfolgreiche Bewerbung als Bürgermeister von Wilhelmsdorf im westlichen Teil des Landkreises Ravensburg im Jahr 1973 brachte dann aber in Bad Imnau einiges ins Rollen.

im Zuge der vom Land angestoßenen Neuordnung der Gemeinden hatten die bis dahin per Postkarte befragten Bad Imnauer mit 72 Prozent eine Eingemeindung in die Stadt Haigerloch klar abgelehnt, sie wollten nicht einmal in den Zollernalbkreis. Doch mit dem Weggang von Schick änderte sich alles. Anstatt die Bürgermeisterstelle neu auszuschreiben, entschied sich der Imnauer Gemeinderat damals für die Aufnahme von Eingemeindungsverhandlungen nach Haigerloch. Diese wurde zum 1. August 1973 vollzogen.

Den Kontakt zum Kurort nie ganz verloren

Die aus den Orten Wilhelmsdorf, Esenhausen Pfrungen und Zußdorf neu gebildete Gemeinde Wilhelmsdorf leitete Schick als Bürgermeister bis 1989, außerdem war er ab 1974 weitere 32 Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister der Nachbargemeinde Fleischwangen.

Den Kontakt nach Bad Imnau hat Bernd Schick trotz seiner neuen Wirkungsstätten aber nie ganz verloren. 2011 und zuletzt 2017 gab es größere Treffen mit ehemaligen Weggefährten wie Lehrer Peter Fischer und Lehrerin Ursel Deutschle und früheren Imnauer Gemeinderäten.

Ein beliebter Schultes

Bernd Schick setzte sich stets für eine offene und transparente Verwaltung ein und war bekannt für seinen persönlichen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Als jungem und äußerst beliebtem Schultes lag ihm besonders der Kur-und Fremdenverkehr Bad Imnaus am Herzen, diesem gab er viele Impulse. Am Montag, 7. Oktober, verstarb Bernd Schick. Das Requiem für ihn fand am gestrigen Freitag in der Pfarrkirche St. Felix und Adauctus in Fleischwangen statt. Die Urne mit seiner Asche wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt.