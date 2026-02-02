Bernd Kohlhepp und Nils Strassburg: Wenn der Elvis in Freudenstadt schwäbisch schwätzt

Hintersinnigen Humor im froschgrünen Anzug und nostalgischen Rock’n’Roll im Glitzerlook gab es am Wochenende im Freudenstädter Kurtheater.

Es gehört schon allerhand Mut dazu, den schwäbischen Erzkomiker Bernd Kohlhepp und den King of Rock’n’Roll gemeinsam auf eine Bühne zu stellen. Veranstaltet vom Schwarzwälder Boten, passierte genau das am Wochenende im Freudenstädter Kurtheater. Knapp 400 Zuhörer hatten ihre helle Freude an diesem Comedy-Spektakel und erklatschten sich nach zwei Stunden prächtiger Unterhaltung Zugaben bis zur Erschöpfung aller Beteiligter.

Zu Kohlhepp, alias Herr Hämmerle aus Bempfingen im grasgrünen Anzug, gesellte sich Nils Strassburg, der sich als bester Elvis-Presley-Interpret in ein glitzerndes Bühnenoutfit gezwängt hatte.

Ohne Punkt und Komma

Allerdings musste das Publikum 30 Minuten auf den Star aus Memphis warten, denn zunächst lief sich Kohlhepp als Spaßvogel Hämmerle auf der Bühne heiß. Er singt und tanzt, er spielt, er schwadroniert, parodiert, provoziert, er schäkert mit dem Publikum, schwätzt ohne Punkt und Komma. Meist hintersinnig Gescheites auf Schwäbisch.

Dabei hätte er auch gar nichts sagen müssen. Mit seiner unvergleichlich ungenierten Mimik und seiner wohl einstudierten Körpersprache kann er eigentlich alles ausdrücken. Ein Komödiant von Format.

Für einige Damen im Publikum hatte der Hämmerle aus Bempfingen sogar Rosen gepflückt. Foto: Hannes Kuhnert

Dagegen wirkte der angebliche Gast aus den USA ganz in Elvis-Manier ungeheuer cool und abgeklärt und ließ englischnuschelnd alle gedanklichen und sprachlichen Tollkühnheiten Kohlhepps mit Engelsgeduld leicht verwundert über sich ergehen. Das alles in einer Bühnengeschichte wie sie schlichter kaum mehr sein konnte.

Die tolle Haartolle von Elvis

Aber das Publikum war ja nicht nur gekommen, um die tolle Haartolle von Elvis zu bewundern, sondern auch, um ihn singen zu hören. Und das tat er dann auch überaus eindrucksvoll. Alle Schluchzer aus dem Hintergrund, alle Posen und Hüftschwünge, die ganze blitzende Bühnenshow, die Elvis einst unvergleichlich gemacht hatten, hat auch Strassburg drauf und spielt sie genüsslich aus. Dabei beschränkt er sich nicht aufs bloße Nachmachen sondern setzt auch, gerade stimmlich, seine ganz eigenen Akzente.

Herr Hämmerle (links) erklärt Herrn Presley die Welt. Auf schwäbisch, versteht sich. Foto: Hannes Kuhnert

Die guten alten englischen Rock’n’Roll-Hits aus einer Zeit, als die Herrenhosen noch Beinschläge wie Reifröcke hatten, die Gürtelschnallen groß wie Aktenkoffer waren, sind immer noch nicht ganz vergessen und rühren immer noch an, Frauen wie Männer.

Publikum feiert den „King“

Das Publikum im Kursaal ging hingerissen, lautstark singend mit und feierte den „King“ mit samt den grünen Frosch, der wie ein Ziehauf-Männle um Elvis herumschoss und sich partout nicht davon abhalten ließ, mit ihm in ein Duett einzustimmen. Beide zeigten sich auch dann als wahre Künstler als ihre Mikrofone ein gewisses Eigenleben entwickelten und überspielten die technische Panne routiniert.

Das konnte den Gesamteindruck eines überaus lustigen Abends mit den beiden so ganz unterschiedlichen „Elvissen“ in ihrer schicksalhaften Begegnung auf der Kurhausbühne nicht beeinträchtigen.