Bernd Kohlhepp und Nils Strassburg: Wenn der Elvis in Freudenstadt schwäbisch schwätzt

Hintersinnigen Humor im froschgrünen Anzug und nostalgischen Rock’n’Roll im Glitzerlook gab es am Wochenende im Freudenstädter Kurtheater.
Es gehört schon allerhand Mut dazu, den schwäbischen Erzkomiker Bernd Kohlhepp und den King of Rock’n’Roll gemeinsam auf eine Bühne zu stellen. Veranstaltet vom Schwarzwälder Boten, passierte genau das am Wochenende im Freudenstädter Kurtheater. Knapp 400 Zuhörer hatten ihre helle Freude an diesem Comedy-Spektakel und erklatschten sich nach zwei Stunden prächtiger Unterhaltung Zugaben bis zur Erschöpfung aller Beteiligter.