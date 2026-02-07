Bernd Kohlhepp im Interview: „Der Herr Hämmerle hat selten einen guten Plan“

„Escape Room – Alles im grünen Bereich“ heißt das neue Programm von Bernd Kohlhepp. Kurz vor den Previews spricht er über dessen Entstehung und die Kultfigur Herr Hämmerle.
Planlosigkeit als Lebensmodell? Für Herrn Hämmerle ist das nichts Ungewöhnliches. In seinem neuen Programm schickt Bernd Kohlhepp seine Kultfigur in einen Escape Room – mit absehbaren Folgen. Im Interview im Vorfeld der beiden Vorpremieren am 26. und am 27. Februar im Kesselhaus in Trossingen (Kreis Tuttlingen) spricht der Tübinger über schwäbische Lösungswege, Zeitdruck und die Kunst, auch ohne Plan ans Ziel zu kommen.