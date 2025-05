Bernd Gompper ist tot: Die Ebinger Kult-Kneipe „Trödler“ war sein Leben

1 Bernd Gompper formte ein Herz aus einen Händen, als er beim „Interview ohne Worte“ gefragt wurde, warum er gerne Wirt ist. Nun ist der ehemalige „Trödler“-Besitzer im Alter von 58 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Foto: ©LookWork, Bernhard Jung Wo Bernd Gompper war, war immer etwas los. Der ehemalige Trödlerwirt kannte fast jeden, er seine Kneipe betreten hat. Nun ist er im Alter von 58 Jahren einem Krebsleiden erlegen.







Bernd Gompper, am 1. Oktober 1966 geboren und als Jüngster von vier Geschwistern in Laufen aufgewachsen, absolvierte nach dem Realschulabschluss eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann bei Haas & Alber Haustechnik, jobbte aber seit 1997 als Barkeeper im Wirtshaus zum Trödler in der Alten Villa Haux. „Das war sein Ding, das hat ihm Spaß gemacht“, weiß seine Schwester Marina Wilks.