Berliner Waldbühne: Frau stirbt bei Konzert der Böhsen Onkelz

Ein tragischer Notfall hat das Konzert der Band Böhse Onkelz in der Berliner Waldbühne überschattet. Eine 41-Jährige brach zusammen und konnte nicht wiederbelebt werden.









Ein Fan ist während eines Konzertes der Rockband Böhse Onkelz in der Berliner Waldbühne gestorben. Versuche, die 41-Jährige wiederzubeleben, blieben erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt die Frau am Mittwochabend gegen 22 Uhr einen medizinischen Notfall und brach zusammen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Leiche der Frau wurde in die Obduktion gebracht. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Am Freitag hatten „Bild“ und „B.Z.“ berichtet.