Berliner Theater: Neuer Intendant macht Berliner Volksbühne zum Schwimmbad

Matthias Lilienthal übernimmt die Volksbühne in Berlin. Zum Auftakt will er ein 25-Meter-Becken vor dem Haus aufstellen. Das «Volksbad» soll offen für alle sein - «gratis und ohne Ausweispflicht».
Berlin - Zum Auftakt seiner Intendanz will Matthias Lilienthal die Berliner Volksbühne vorübergehend zum Schwimmbad machen. Statt Bühne oder Podium soll es anfangs ein Schwimmbecken und eine Pommesbude geben, wie er mit seinem Team ankündigte. Vor dem Gebäude am Rosa-Luxemburg-Platz wird demnach von August bis Oktober ein 25 Meter langes Schwimmbecken aufgebaut.