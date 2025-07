Der Balinger Marktplatz verwandelt sich am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag wieder in einen Musiktempel. Den Auftakt des Marktplatz-Open-Airs macht die Berliner Band „Culcha Candela“, die in diesen Minuten die Bühne betreten hat – wenn auch verspätet.

Eigentlich hätte die Berliner Band gegen 20 Uhr auf der Bühne stehen sollen. Kurz vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung zog aber ein starkes Gewitter über die Balinger Innenstadt.

Bereits in den vergangenen Tagen haben in der Stadtmitte die Aufbauarbeiten begonnen. Absperrgitter, Sanitäranlagen, Bühne und Verpflegungsstände wurden aufgebaut. Die Vorfreude in der Stadt war spürbar.

Das Publikum darf sich auf die „Monsta-Sommershow“ mit einem Mix aus Hip-Hop, Dancehall und Reggae freuen. Hintergrund der Tour ist, dass die bekannte Nummer „Monsta“ jüngst ihren 15. Geburtstag gefeiert hat und aus diesem Anlass sogar neu aufgelegt wurde. Ohnehin ist die Band „Culcha Candela“ auch nach nun 23-jährigem Bestehen erfolgreich und füllt Hallen sowie Festival-Plätze.

Über fünf Millionen Tonträger verkauft

Die Berliner Jungs haben über fünf Millionen Tonträger verkauft, knapp 35 Platin- und Gold-Awards geholt und über 1500 Liveshows gespielt – am Donnerstagabend kommt in Balingen eine weitere dazu. Den Applaus des Publikums hatte „Culcha Candela“ schon beim Gang auf die Bühne sicher – nun darf in der Stadt an der Eyach der Abend gefeiert werden.