Berlinale: Filmschaffende stellen sich in offenem Brief hinter Tuttle

Wird die Festivalleiterin der Berlinale abberufen? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat für diesen Donnerstag eine Sondersitzung einberufen. Vorab gibt es einen Protestbrief aus der Filmwelt.
Berlin - Mit einem offenen Brief haben sich Hunderte Filmschaffende gegen eine mögliche Abberufung von Berlinale-Chefin Tricia Tuttle ausgesprochen. Sie verfolgten die Debatten mit großer Sorge, heißt es in dem Schreiben, das von einer Filmagentur verschickt wurde und knapp 700 Unterzeichner auflistet, darunter Regisseur Tom Tykwer ("Babylon Berlin"), Schauspielerin Tilda Swinton ("The Room Next Door") und den früheren Jurypräsidenten und Filmemacher Todd Haynes ("Carol").