Berlinale-Film «Rose»: Wie es für Sandra Hüller war, sich als Mann auszugeben

In dem neuen Film «Rose» spielt Sandra Hüller eine Frau, die sich im 17. Jahrhundert als Soldat ausgibt. Dafür machte sie Kampf- und Krafttraining. Schwieriger war für sie aber eine andere Erfahrung.
Berlin - Wie fühlt es sich an, eine Frau zu spielen, die sich als Mann ausgibt? Sandra Hüller (47, "Anatomie eines Falls") hat für diese Rolle in ihrem neuen Film eine spürbare körperliche Veränderung erlebt. Die Schauspielerin ist in dem Berlinale-Wettbewerbsfilm "Rose" als Frau zu sehen, die versucht, im 17. Jahrhundert in einem Dorf als vermeintlicher Mann zu überleben.