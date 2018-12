Berlin/Zimmern Deutschland erhält Zugang zu Schlüsselrohstoff

Berlin/Zimmern - In einem zentralen Bereich der Elektro-Mobilität ist in Berlin am Mittwoch ein wichtiger Schritt vollzogen worden. In der Landesvertretung Baden-Württemberg wurde ein deutsch-bolivianisches Joint Venture zur Gewinnung und industriellen Verarbeitung von Lithium unterzeichnet. Auf deutscher Seite ist die ACI Systems Alemania GmbH (ACISA) Vertragspartner. Sie gehört zur ACI-Gruppe mit Sitz in Zimmern (Kreis Rottweil). Zusammen mit der ­K-UTEC AG Salt aus Sondershausen (Thüringen) hält das mittelständische Unternehmen 49 Prozent Anteile am Joint Venture. Das bolivianische Staatsunternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) 51 Prozent.