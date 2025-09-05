Berlin-Wedding: Auto fährt in Kindergruppe - Marihuana bei Fahrer gefunden

Trotz Rotlichts fährt ein Auto weiter und erfasst eine Gruppe von Kindern bei einer Ferienfreizeit in Berlin. Der Fahrer steht im Verdacht, Drogen genommen zu haben.
Bei dem Unfallfahrer aus Berlin-Wedding ist nach Angaben der Polizei eine nicht unerhebliche Menge Marihuana gefunden worden. Ein Polizeisprecher sprach von einer Grammzahl „im oberen zweistelligen Bereich“. Nach dpa-Informationen handelt es sich um rund 90 Gramm Marihuana mit Verpackung, was deutlich über der privat üblichen Menge liegen würde.