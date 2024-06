Berlin und Stuttgart: Erneut Unfall mit Auto bei EM: Motorradpolizist stürzt in Berlin

1 Am Montag starb ein Motorradpolizist in Stuttgart bei einer Eskorte von Victor Orbán – auch in Berlin stieß ein Auto mit einem Beamten bei einer Eskorte zusammen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei begleitet in diesen Tagen Fußball-Nationalteams und ihre Fans auf dem Weg zum Olympiastadion oder den Treffpunkten zum Feiern. Nicht immer verläuft alles glimpflich.









Erneut ist ein Motorradpolizist beim Einsatz während der Fußball-EM in Deutschland verunglückt. Ein Autofahrer übersah den Beamten, als dieser in Berlin mit Blaulicht und Martinshorn die österreichische Nationalmannschaft zum Olympiastadion begleitete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Polizist stürzte und beendete wegen Schmerzen im Rückenbereich den Dienst. Die Österreicher haben am Dienstagabend im letzten Gruppenspiel 3:2 gegen die niederländische Nationalelf gewonnen.