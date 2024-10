Berlin und Dresden: Philip Morris will Produktion in Deutschland beenden

Philip Morris will Produktion in Deutschland beenden

Die Nachfrage nach Zigaretten geht in Europa seit Jahren zurück. Philip Morris zieht sich deshalb von der Produktion in Deutschland zurück.









Dresden/Berlin - Der Tabakkonzern Philip Morris will seine Produktion in Deutschland beenden. Die Entscheidung betrifft die Fabriken in Berlin und Dresden, wie das Unternehmen mitteilte. 372 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien möglicherweise betroffen. Für sie sollen mit Betriebsräten und Sozialpartnern "faire und sozialverträgliche Lösungen" vereinbart werden.