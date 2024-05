1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Mädchen soll bei einer „Challenge“ bewusstlos geworden sein – und beteiligte Kinder hätten keine Hilfe geholt. Laut der Bildungsverwaltung in Berlin wird der Fall nun intern aufgearbeitet.









Eine aus dem Ruder gelaufene Internet-Mutprobe an einer Berliner Grundschule soll laut Angaben der Bildungsverwaltung untersucht werden. „Der Vorfall wird nun an der Schule intern und lösungsorientiert aufgearbeitet. Dazu werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Das Krisenteam wurde bereits aktiviert“, teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Montag mit. Die Schulaufsicht sowie das Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ) seien einbezogen.