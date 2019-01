Berlin/Rottweil Parteien und Medien im Visier der "Identitären"

In Hessen verhinderten Polizisten eine Plakataktion der "Identitären Bewegung" am Redaktionsgebäude der "Frankfurter Rundschau". In Rottweil war die Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten mit "Linke Gewalt"-Plakaten beklebt worden.

Nach Angaben der Berliner Polizei ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz gegen unbekannt wegen Hausfriedensbruchs. Man gehe von einer konzertierten, politisch motivierten Aktion aus. Die Berliner Polizei ermittelte drei Verdächtige: Bei den zwei Männern und einer Frau im Alter von 24, 27 und 31 Jahren handele es sich um Aktivisten einer "bekannten Bewegung", teilte sie mit.

Auch die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis wurde offenbar Opfer einer Schmier-Attacke. Bislang unbekannte Täter hätten das Schaufenster ihres Bürgerbüros in Ulm mit Farbe beschmiert und mit rechtspopulistischen Parolen und Flugblättern beklebt, teilte sie am Montag mit. Mattheis, die zum linken Parteiflügel der SPD zählt, macht dafür ebenfalls die "Identitäre Bewegung" verantwortlich. Die aufgeklebten Blätter seien mit deren Logpo versehen.