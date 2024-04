1 In Berlin-Neukölln hat eine aufgebrachte Menschenmenge einen Rettungswagen mitten auf der Straße gestoppt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Sebastian Gabsch

Eine aufgebrachte Menschenmenge in Berlin-Neukölln hat einen Rettungswagen bei einer Blaulichtfahrt mitten auf der Straße gestoppt. Anschließend setzte sie zwei Männer mit Stichverletzungen in den Wagen. Was war geschehen?









Eine aufgebrachte Menschenmenge in Berlin-Neukölln hat einen Rettungswagen bei einer Blaulichtfahrt mitten auf der Straße gestoppt und zwei Männer mit Stichverletzungen in den Wagen gesetzt. Diesen Vorfall von Donnerstagabend, den die Polizei in ihrer Mitteilung vom Freitag verschwieg, bestätigte die Feuerwehr nun am Montag im Innenausschuss. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet.