1 Ein 44-Jähriger ist am Sonntagabend in der Nähe des Checkpoint Charlie tödlich verletzt worden. Foto: imago/Schöning

In der Nähe des Checkpoint Charlie in Berlin ist ein Mann angeschossen worden. Der 44-Jährige starb später im Krankenhaus an seinen Schussverletzungen.









Nahe der Touristenattraktion Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist am Sonntagabend ein 44-jähriger Mann erschossen worden. Der Mann war gegen 20.00 Uhr in der Zimmerstraße nahe der Friedrichstraße unterwegs, „als plötzlich Schüsse fielen“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.