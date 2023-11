1 In Berlin ist ein Mann vermutlich gewaltsam ums Leben gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Käuler

In einem Berliner Park ist eine Leiche gefunden worden. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.









Im Treptower Park in Berlin ist am Montagabend eine Leiche gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am frühen Dienstagmorgen. Mehr Informationen gab das Lagezentrum zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an. Nach Medienberichten soll es sich um einen Mann handeln, der getötet worden sein soll.