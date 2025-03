Mann seilt sich von Fassade ab und stürzt in Tiefe: verletzt

1 Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Eine Frau sieht, wie sich ein Mann in Berlin von einer Hausfassade abseilt. Sie wählt den Notruf.









Berlin - Ein 19-Jähriger hat sich in der Nacht in Berlin von einem Haus abgeseilt und ist dabei etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Er werde stationär im Krankenhaus behandelt, es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.