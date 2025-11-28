Berlin: Koalition einigt sich auf Kaufprämie für E-Autos und Plugin-Hybride

1 Die Koalition hat sich auf eine Kaufprämie für E-Autos und Plugin-Hybride geeinigt. Foto: Anna Ross/dpa/Anna Ross Die Koalition hat sich auf eine Kaufprämie für E-Autos und Plugin-Hybride geeinigt. Die Förderung richte sich gezielt an „Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen“.







Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf eine neue Kaufprämie sowohl für E-Autos als auch für Plugin-Hybride geeinigt. Die neue Förderung von mindestens 3000 Euro richte sich gezielt an „Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen“, heißt es dazu in dem Beschluss des Ausschusses. Die Mittel dafür in Höhe von drei Milliarden Euro sollen demnach aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen.