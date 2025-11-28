Berlin: Koalition einigt sich auf Kaufprämie für E-Autos und Plugin-Hybride
Die Koalition hat sich auf eine Kaufprämie für E-Autos und Plugin-Hybride geeinigt. Die Förderung richte sich gezielt an „Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen“.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf eine neue Kaufprämie sowohl für E-Autos als auch für Plugin-Hybride geeinigt. Die neue Förderung von mindestens 3000 Euro richte sich gezielt an „Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen“, heißt es dazu in dem Beschluss des Ausschusses. Die Mittel dafür in Höhe von drei Milliarden Euro sollen demnach aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen.

 

„Wir wollen gezielte Anreize setzen, um die Nachfrage von Verbrauchern nach emissionsarmen Fahrzeugen im Straßenverkehr zu stärken und den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität zu unterstützen“, erklärten die Koalitionäre. Die Förderung beim Neuwagenkauf und beim Leasing von „reinen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen“ soll demnach „so unbürokratisch wie möglich erfolgen“.

Geknüpft werden soll die Kaufprämie an das Jahreshaushaltseinkommen

Geknüpft werden soll die Kaufprämie an das Jahreshaushaltseinkommen. Förderfähig sollen Haushalte mit bis zu 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen sein, wobei die Grenze um 5000 Euro pro Kind steigt. Nur Privatpersonen können die Förderung erhalten und das Auto darf anschließend nicht sofort weiterverkauft werden.

Auch bei der Fördersumme gibt es einen Kinderbonus: Die 3000 Euro Förderung erhöhen sich um 500 Euro pro Kind um maximal 1000 Euro. Zudem ist eine weitere Aufstockung um 1000 Euro für Haushalte mit besonders niedrigen Einkommen möglich. Die Grenze wird hier bei 3000 Euro netto im Monat gezogen.

 