Berlin: Fünfjähriger Junge in Kita wohl von Tür erschlagen

Ein tragischer Unfall erschüttert eine Berliner Kita: Ein fünfjähriger Junge stirbt. Vermutlich wurde er von einer Tür erschlagen. Die Polizei ermittelt.
Es war ein riesiger Schock für eine ganze Berliner Kita, für alle Eltern und auch für die alarmierten Sanitäter und Ärzte. Ein fünfjähriger Junge starb am Vormittag in einer Kindertagesstätte im Südosten der Hauptstadt. „Es war nach unseren ersten Erkenntnissen ein tragischer Unfall“, sagte ein Polizeisprecher. Der Junge sei von einem schweren Gegenstand erschlagen worden, vermutlich von einer Tür.