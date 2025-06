1 Brandreste sind nach einem Feuer hinter einer Polizeiabsperrung am Club „Wilde Renate“ in Friedrichshain zu sehen. Foto: dpa/Anna Mia Neumann Lange Schlangen von Menschen stehen an so manchem Wochenende vor dem bekannten Berliner Club „Wilde Renate“ nahe der Spree in Friedrichshain. Nun brannte es im Garten.







An einem der bekanntesten Berliner Technoclubs, der „Wilden Renate“ in Friedrichshain, hat es gebrannt. Der Vorgarten und der Holzzaun des Clubs an der Elsenbrücke nahe dem Ostkreuz standen in der Nacht zu Donnerstag in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, wie ein Sprecher sagte.