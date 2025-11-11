Berlin: Detonation und Feuer an Kliniken – stecken Extremisten dahinter?

Ein nächtlicher Brand an der Charité, eine Böllerexplosion in Neukölln: Die Polizei prüft, ob Extremisten hinter Angriffen mit illegaler Pyrotechnik stecken.
An zwei großen Berliner Krankenhäusern hat es in der Nacht auf Dienstag möglicherweise politisch motivierte Taten gegeben: Im Eingangsbereich des Campus Charité in Mitte wurde ein Brand gelegt, vor dem Eingang des Vivantes-Klinikums Neukölln explodierte Pyrotechnik. In beiden Fällen waren Klinikbereiche zur Krebsbehandlung mit Bestrahlungen betroffen. Der Staatsschutz im LKA, der für Taten von politischen Extremisten zuständig ist ermittelt zusammen mit Experten für Sprengstofftechnik.