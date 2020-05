Berlin/Calw Waffen bei KSK-Soldat in Sachsen entdeckt

Berlin/Calw - Neuer Aufruhr um einen Soldaten der Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw: Auf dem Privatgelände eines Soldaten in Sachsen hat die Polizei am Mittwoch Waffen und Sprengstoff sichergestellt. Auf die Spur kamen die Ermittler nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur durch einen Hinweis des Militärischen Abschirmdienstes (MAD). Der vermeintliche Elitesoldat des KSK war bereits seit längerer Zeit in dessen Blickfeld. Im Raum steht auch ein möglicher Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.