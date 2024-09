1 Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, hat sich mit Corona angesteckt (Archivfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Corona grassiert - und betrifft nun auch einen prominenten Politiker. Wirtschaftsminister Habeck muss umplanen.









Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Corona. Er habe am Montagabend einen Test gemacht, nachdem jemand in seinem Umfeld einen positiven Test gehabt habe, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Er wird deshalb zunächst physische Termine absagen. Er hat erste Erkältungssymptome.“