Berlin: Bundestag verbietet K.-o.-Tropfen und schränkt Lachgas stark ein

Lachgas wird in der Medizin genutzt. Doch mittlerweile ist es zu einer Trend-Droge geworden. Ärzte warnen. Nun wird es ebenso wie K.-o.-Tropfen per Gesetz stark eingeschränkt.
Lachgas soll künftig nicht mehr in die Hände von Minderjährigen gelangen. Ebenso soll der Handel und Gebrauch von K.-o.-Tropfen verboten werden. Der Bundestag beschloss in der Nacht zum Freitag einen entsprechenden Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium. Für medizinische, wissenschaftliche oder industrielle Zwecke dürfen die Stoffe aber weiter genutzt werden.