In Berlin Park: Abgetrennter Oberschenkel entdeckt - Mordkommission ermittelt

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Grausamer Fund in einem Berliner Park: Fußgängerinnen entdecken ein Körperteil in einem Gebüsch. Die Polizei rückt mit über 100 Kräften aus.









Ein abgetrennter Oberschenkel eines Menschen hat am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei in einem Park in Berlin ausgelöst. 120 Kräfte suchten im Volkspark Prenzlauer Berg und in angrenzenden Straßen nach weiteren Körperteilen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes. Auch die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.