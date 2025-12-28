Mit Gesichtsmaske lag sie oft da, eine Zigarette in der Hand: Hildegard Knef wäre heute 100 Jahre alt geworden. Ihr Visagist erzählt, was er an ihr liebte und dass sie auch stechen konnte.
Berlin - Wenn Hildegard Knef, diese große Künstlerin, ihrem Visagisten schrieb, dann ging das so. "Geliebter René, Mama braucht...". Keine nüchterne Bitte um Ausstattung oder Kosmetikbehandlung, sondern kleine Miniaturen voller Witz und Selbstironie. "Kannst du morgen kommen? Haut und Seele hätten's nötig." René Koch vermisst diese Nachrichten bis heute.