1 Joachim Schweitzer hat Zeitzeugenberichte von dem Bombenanschlag zusammengetragen. Foto: Johann Müller-Albrecht

Am 24. Februar 1945 stirbt eine Mutter mit ihren Kindern. Drei Zeitzeugen erinnern sich an die Kriegsereignisse.









Mit dem Angriff hatte kaum jemand in Bräunlingen gerechnet. Doch in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs traf es die Region hart. Donaueschingen wurde am 22. Februar 1945 in Schutt und Asche gelegt. Zwei Tage später, am 24. Februar, war auch Bräunlingen das Ziel eines Fliegerangriffs der Alliierten.