Berichte über Hochzeit: Haben Dua Lipa und Callum Turner schon geheiratet?

Mega-Star Dua Lipa soll Schauspieler Callum Turner in London geheiratet haben. Das legen britische Medienberichte über eine intime Trauung nahe. Folgt nun die Mega-Party auf Sizilien?
London - Popstar Dua Lipa und ihr Freund Callum Turner haben sich laut britischen Medienberichten schon in London das Jawort gegeben. Wie die Zeitung "The Sun" berichtete, sollen die 30-jährige Sängerin und der 36-jährige Schauspieler in einer kleinen Zeremonie "mit engen Freunden und Familie" in der Old Marylebone Town Hall geheiratet haben.