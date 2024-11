Bericht über Investor: BBS ist längst kein Einzelfall

1 Ilkem Sahin im Frühjahr bei einem Termin mit unserer Redaktion: Damals versprach seine IS Holding große Investitionen in BBS. Doch die Hoffnungen der Mitarbeiter wurden enttäuscht. Foto: Jambrek

Mit großen Versprechungen übernahm Ilkem Sahin den Schiltacher Felgenhersteller BBS – und enttäuschte letztlich die Hoffnungen von mehr als 200 Mitarbeitern. Ein Vorgehen, das offenbar System hat, wie aus einem Bericht der „WirtschaftsWoche“ hervorgeht.









„Die meisten Geschäfte des Investors Ilkem Sahin in Deutschland haben eins gemeinsam: Sie enden im Debakel“, heißt es in dem Bericht in der aktuellen Ausgabe der „WirtschaftsWoche“. Immer wieder soll Sahin demnach bei seinen Investitionen in Deutschland mit großen Versprechungen in Erscheinung getreten sein – und zu noch größeren Enttäuschungen geführt haben.