1 Bei der Schutterlindenberghalle soll eine Calisthenics-Anlage gebaut werden. Foto: Mühl

Über eine geplante Calisthenics-Anlage wurde im Ortschaftsrat Hugsweier berichtet. Calisthenics ist ein Sport, bei dem an entsprechenden Anlagen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht absolviert werden.Das verhilft zu mehr Kraft und Ausdauer.









Link kopiert



Eine Calithenics-Anlage soll in Hugsweier unweit der Schutterlindenberghalle eingerichtet werden. Der Ortschaftsrat hat das Vorhaben bei seiner Sitzung grundsätzlich gebrüßt – ebenso die vorgeschlagene Planung. Die eigentliche Maßnahme basiert auf einer Idee von Ratsmitglied Günter Noll (SPD), der sie in seiner Eigenschaft als Mitglied des TuS Hugsweier beim Lahrer Stadtgulden eingab. Der Vorschlag erhielt eine entsprechende Mehrheit und kann so im Rahmen eines Budgets von 10 000 Euro verwirklicht werden.