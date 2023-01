1 Prinz William (l) und sein Bruder Prinz Harry gehen nebeneinander, nachdem sie die Blumengrüße für ihre im September 2022 gestorbene Großmutter vor Schloss Windsor besichtigt hatten. Die Beziehung der beiden Brüder scheint äußerst angespannt zu sein. Foto: Martin Meissner/AP/dpa

Was passiert hinter den Kulissen der britischen Monarchie? Prinz Harry kündigt an, in seiner Autobiografie Tacheles zu reden. Eine Zeitung will das Manuskript kennen - und einen brisanten Inhalt.















Link kopiert

London/Santa Barbara - Prinz Harry sieht im Streit mit seiner Familie das britische Königshaus am Zug. "Der Ball liegt in ihrem Spielfeld", sagte der Royal in einem Ausschnitt aus einem ITV-Interview, das der Sender am Donnerstag veröffentlichte. Er hoffe, dass seine Familie bereit sei, sich zusammenzusetzen und über alles zu reden. "Die Tür ist immer offen."

Gleichzeitig erhebt Harry laut "Guardian" in seinen Memoiren, die in der kommenden Woche erscheinen sollen, schwere Vorwürfe. Der Zeitung zufolge, der ein Exemplar des streng geheim gehaltenen Buches vorliegt, schildert der 38-Jährige unter anderem eine körperliche Auseinandersetzung mit seinem Bruder William. Dieser soll ihn demnach zu Boden gestoßen haben.

Harry scheint kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, diese Anschuldigungen öffentlich zu äußern: "Ich weiß nicht, wie Schweigen jemals Dinge besser machen soll", sagte er in dem kurzen Clip von ITV. Auf die Frage, ob er an der Krönung seines Vaters Charles III. im Mai teilnehmen werde, antwortete Harry ausweichend: "Bis dahin kann viel passieren."

Vor Erscheinen seiner Autobiografie "Spare" (deutsch: "Reserve") am 10. Januar werden zwei ausführliche Interviews ausgestrahlt, die Harry den Sendern ITV und CBS gegeben hat.