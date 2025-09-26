Bericht im Gemeinderat: Sozialarbeit an Haslacher Schule stößt auf großes Lob

Samira Lahn und Sarah Ehret haben den Gemeinderat in einer aktuellen Sitzung über ihre Arbeit informiert.
Samira Lahn und Sarah Ehret arbeiten als Schulsozialarbeiterinnen am Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum. Angestellt sind sie von der Stadt. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend gaben sie Einblick in ihre Arbeit. „Wir sind Fachkräfte vor Ort, unsere Beratung ist vertraulich und freiwillig“, stellte Lahn klar. In Einzelfall-Beratungen seien Kinder und Jugendliche bei familiären, emotionalen und schulischen Problemen unterstützt worden.