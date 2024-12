Bericht im Ausschuss: So steht es in Ettenheim um die Kita-Plätze

So steht es in Ettenheim um die Kita-Plätze

1 Ein Drittel wartet in Ettenheim länger als drei Monate auf einen Kitaplatz. Foto: Skolimowska

In Ettenheim bekamen in diesem Jahr alle Eltern einen Betreuungsangebot. Auch für das kommende Jahr erwartet die Verwaltung, dass die Nachfrage gedeckt werden kann. Allerdings: Derzeit wartet ein Drittel länger als drei Monate auf einen Platz.









Link kopiert



Die Neu-Einrichtung der Naturkindergartengruppe der „Spielwiese“ im Kretzenbach, die Einrichtung einer Großtagespflege in der ehemaligen Wiegandt’schen Apotheke und den Neubau der Kita „St. Bartholomäus“ im Baugebiet „auf den Espen“ sowie die in den zurückliegenden Jahren kontinuierliche Schaffung von Kindergarten-Plätzen deutet darauf hin, dass der Bedarf an Kita-Plätzen auch im kommenden Jahr voraussichtlich gedeckt werden kann. Schon im laufenden Jahr haben alle Familien für ihre Kinder ein Platzangebot erhalten, wenn das auch nicht immer zum gewünschten Aufnahmetermin oder in der Erstwunsch-Kita möglich war.