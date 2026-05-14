Bericht der EU-Kommission: Deutschland hängt bei Asylreform hinterher

Die EU will die Migration eindämmen. Im Juni sollen die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt werden, doch nicht alle Länder haben ihre Hausaufgaben gemacht.
Die neue Zeitrechnung beginnt am 12. Juni. Dann tritt die europäische Asylreform (Geas) in Kraft, über die in der EU viele Jahre erbittert gestritten wurde. Mit ihr soll die Migration eingedämmt und gelenkt werden. Geplant ist etwa, Geflüchtete zwischen den Mitgliedsländern solidarischer zu verteilt und Asylverfahren schneller abzuwickeln. Zudem soll die die sogenannte Sekundärmigration unterbunden werden – die Reise von Schutzsuchenden aus einem EU-Staat in einen anderen. Die Reform werde „den Schutz unserer Außengrenzen erheblich stärken und das modernste Grenzmanagementsystem der Welt einführen“, betont Magnus Brunner, der für Migration zuständige EU-Kommissar.