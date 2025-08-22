Bergwandern mit Kindern Abenteuer in den Alpen für Anfänger
Kann man mit einem Grundschulkind auf einer Berghütte übernachten? Ohne Schnick und Schnack? Wer das kleine Abenteuer im Schweizer Kanton Uri wagt, will womöglich gar nicht mehr weg.
Die kleine Gondel schaukelt leicht in den Seilen hin und her, als wolle sie die Fahrgäste darin necken. Sie hat nur vier Plätze und in der Kabine hängt ein Telefon, für Notfälle. „Das braucht man aber wirklich höchst selten“, sagt Paul Zgraggen (80) und lächelt. Er muss es wissen, schließlich fährt er seit 50 Jahren mit dieser Gondel von Amsteg im Schweizer Kanton Uri hoch an den Arnisee. Denn dort oben auf dem sonnigen Plateau steht sein Ferienhaus. „Da bin ich als Rentner öfter.“ Als die Gondel an der Bergstation einfährt, entschuldigt er sich: Er will Pfifferlinge sammeln. Und das geht am besten in der Morgenfrische.