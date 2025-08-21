Bergwandergruppe aus Schiltach: Atemberaubende Aussichten auf den Gipfeln

Eine neunköpfige Gruppe des Schwarzwaldvereins aus Schiltach und Schenkenzell unternahm eine zweitägige Bergwandertour am Alviermassiv.
Trotz der unsicheren Wetterlage machte sich eine mutige Bergwandergruppe des Schwarzwaldvereins am Samstag auf den Weg nach Sargans zur Alviergruppe, einem Teil der Appenzeller Alpen. Ziele waren am Samstag der Gonzen, ein exponierter Gipfel mit 1830 Metern am südöstlichen Ende der Alviergruppe, sowie am zweiten Tag der Höhepunkt: Der Alvier mit 2343 Metern, ein bekannter und oft besuchter Aussichtsberg und Namensgeber dieser Bergkette.