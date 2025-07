1 Die Ortsgruppe Notschrei der Bergwacht Schwarzwald veranstaltet ein Bergwachtfest in Todtnauberg. Foto: Michael Corona/Bergwacht Schwarzwald Die Bergwacht Schwarzwald – Ortsgruppe Notschrei – lädt zum Bergwachtfest an der Bergrettungswache Todtnauberg ein.







Die Besucher erwartet am Sonntag, 3. August, ein spannender, informativer und unterhaltsamer Tag rund um das Ehrenamt in der Bergrettung – ein Erlebnis für Groß und Klein, wie es in der Ankündigung heißt. Beginn des Fests für die ganze Familie ist um 11 Uhr an der Bergrettungswache, Rüttestraße 1, in Todtnauberg. Der Eintritt ist frei.