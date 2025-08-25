Bergwacht Wieden: Gestürzter Radfahrer

1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Beatrice Ehrlich Rettungshubschrauber ist im Einsatz.







Ein gestürzter Radfahrer hat am Sonntagvormittag für einen Einsatz der Bergwacht-Ortsgruppe Wieden bei Utzenfeld gesorgt, heißt es in einer Mitteilung. Die Bergretter übernahmen gemeinsam mit dem Notarzt die notfallmedizinische Erstversorgung des Radfahrers sowie die Absicherung des Landeplatzes für den Rettungshubschrauber der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) aus Basel. Anschließend unterstützten sie die Umlagerung des Patienten in den Rettungshubschrauber.