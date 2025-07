Bergwacht Schönau: Radfahrer stürzt bei Abfahrt vom Belchen

1 Mit dem Rettungshubschrauber ging es für einen gestürzten Radfahrer ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: Heidepriem Bei der Abfahrt vom Belchen nach Aitern ist ein Radfahrer auf einem steilen Stück Bachweg gestürzt. Die Bergretter konnten ihn aus unwegsamem Gelände bergen.







Die Retter der Dienstmannschaft der Bergwacht-Ortsgruppe Schönau sind am Sonntag kurz nach 13 Uhr zu einem gestürzten Fahrradfahrer alarmiert worden. Der 47-Jährige war auf der Abfahrt vom Belchen nach Aitern auf einem steilen Stück Bachweg gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Mit dem geländegängigen Bergrettungsfahrzeug war die Anfahrt im steilen Gelände möglich, so dass die Bergretter nach der notfallmedizinischen Erstversorgung den Patienten direkt mit dem Bergrettungsfahrzeug aus dem Gelände transportieren konnten. Am Gasthaus Belchen-Multen wurde der Patient an den dort gelandeten Rettungshubschrauber für den Weitertransport ins Krankenhaus übergeben wurde.