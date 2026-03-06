Bergwacht rückt aus: Kletterer stürzt am Battert in Schlucht - Hubschrauber im Einsatz

Am späten Donnerstagnachmittag wurden die ehrenamtlichen Bergretter der Bergwacht-Ortsgruppe Baden-Baden zu einem abgestürzten Kletterer am Battertfelsen alarmiert. Das war passiert.
Wie die Bergwacht Schwarzwald mitteilt, war der Sportler auf dem Rückweg seiner Klettertour am Battertfelsen etwa vier Meter tief abgestürzt. Da der verletzte Patient in einer Schlucht zwischen mehreren Felsmassiven lag, war die Einsatzstelle schwer zugänglich. Zudem bestand in dem Bereich Absturzgefahr, was die Rettungsmaßnahmen zusätzlich erschwerte.