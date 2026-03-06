Bergwacht rückt aus: Kletterer stürzt am Battert in Schlucht - Hubschrauber im Einsatz

Am späten Donnerstagnachmittag wurden die ehrenamtlichen Bergretter der Bergwacht-Ortsgruppe Baden-Baden zu einem abgestürzten Kletterer am Battertfelsen alarmiert. Das war passiert.

Wie die Bergwacht Schwarzwald mitteilt, war der Sportler auf dem Rückweg seiner Klettertour am Battertfelsen etwa vier Meter tief abgestürzt. Da der verletzte Patient in einer Schlucht zwischen mehreren Felsmassiven lag, war die Einsatzstelle schwer zugänglich. Zudem bestand in dem Bereich Absturzgefahr, was die Rettungsmaßnahmen zusätzlich erschwerte.

Die Bergretter konnten die Einsatzstelle mit teilweiser Sicherung am Seilgeländer von unten erreichen. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Baden-Baden übernahmen sie die notfallmedizinische Erstversorgung und bereiteten den Abtransport vor.

Aufgrund der schwer erreichbaren Absturzstelle war ein Rettungshubschrauber mit Seilwinde alarmiert worden. Durch die beengten Verhältnisse in der Schlucht und den nahenden Einbruch der Dunkelheit war es jedoch ungewiss, ob eine Windenrettung möglich sein würde. Daher bereiteten die Einsatzkräfte parallel einen bodengebundene Rettung des Patienten vor.

Kurz vor Sonnenuntergang gelang es schließlich, den Patienten mit der Seilwinde des Rettungshubschraubers aus der Schlucht zu retten. Er wurde in eine Klinik geflogen..