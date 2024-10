1 Die Gleitschirmfliegerin bleib unverletzt. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/schauhi

Am Samstagvormittag hat die Bergwacht Obertal bei Baiersbronn eine unverletzte Gleitschirmfliegerin gerettet, die in einem Baum in 15 Metern Höhe notgelandet ist.









