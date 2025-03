Unikat des SV Baiersbronn Für Hans-Dieter Leins ist im Jubiläumsjahr Schluss

Hans-Dieter Leins, Presse- und Stadionsprecher des SV Baiersbronn, engagiert sich seit mehr als 50 Jahren für den Fußball in seinem Verein. Im Jubiläumsjahr des SVB, wenn Leins ebenfalls einen „Runden“ feiert, will er seine Tätigkeiten allerdings in jüngere Hände abgeben.