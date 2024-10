Wanderer stürzt ab – Rettungsaktion am Karlsruher Grat

1 Beim Einsatz am Karlsruher Grat Foto: Bergwacht Schwarzwald

Auch die Bergwacht Obertal war beteiligt bei der Rettung eines abgestürzten Wanderers.









Am Karlsruher Grat musste am Sonntagvormittag ein abgestürzter Wanderer gerettet werden. Über den Einsatz, bei dem zwölf Kräfte der Bergwacht vor Ort waren, informiert die Bergwacht Schwarzwald in eine Mitteilung.