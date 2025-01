1 Bergretter der Bergwacht-Ortsgruppe Obertal und Rettungsdienstpersonal der Johanniter aus Bad Rippoldsau-Schapbach bei einem der Einsätze am Lotharpfad Foto: Bergwacht Obertal

Zu gleich zwei Einsätzen am Lotharpfad wurde die Bergwacht am Sonntag alarmiert.









Die Einsatzkräfte der Bergwachten Obertal und Offenburg betreuten am Wochenende zwei Wintersportveranstaltungen und wurden am Sonntag zu zwei Einsätzen am Lotharpfad alarmiert. Darüber informiert die Bergwacht Schwarzwald in einer Mitteilung.