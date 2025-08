Bergunglück in Pakistan: Bergsteiger Huber: Hätten alles gegeben, um Laura zu retten

2 Bergsteiger Thomas Huber konnte nichts mehr für Laura Dahlmeier tun. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Ein Steinschlag trifft Dahlmeier auf 5.700 Metern Höhe. Der Bergsteiger Thomas Huber startet, um zu helfen - doch sie ist tot. Huber berichtet von den Umständen am Berg - und von seinen Gefühlen.







Skardu - Ein unvorhersehbarer Wärmeeinbruch hat nach Einschätzung des Bergsteigers und Freundes von Laura Dahlmeier, Thomas Huber, wahrscheinlich zu dem tödlichen Unglück am Laila Peak in Pakistan geführt. "Es hatte einen trockenen Winter, deswegen wenig Schnee in der Nordwestwand, dennoch waren die Verhältnisse während ihres Aufstiegs gut und sicher", sagte Huber der Deutschen Presse-Agentur. Aber: "Der Berg war am Folgetag ein anderer als die Mädels gestartet sind und sie wären unter diesen Bedingungen nie gegangen."