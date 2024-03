1 In einer langer Schlange gehen Bergsteiger auf einem Pfad knapp unterhalb von Lager vier auf dem Mount Everst. Bald ist ein Trecking-Gerät für jeden Pflicht. Foto: Rizza Alee/AP/dpa

Das Dach der Welt lockt viele Menschen an - ein Abenteurer, das tödlich enden kann. Eine neu obligatorisch vorgeschriebene Technik soll nun Leben retten. Aber nicht alle Fachleute sind überzeugt.









Link kopiert



Kathmandu - Der Mount Everest lockt Menschen aus aller Welt. Sie wollen Grenzen überwinden, Abenteuer erleben, Rekorde aufstellen oder Ruhm erlangen. Doch wer auf den höchsten Gipfel der Welt will, muss auch an Leichen vorbeistapfen. An gefrorenen Körpern von Menschen, die auf dem Berg umgekommen sind. Rund 200 Tote liegen Schätzungen zufolge dort, denn Bergungen in großer Höhe sind schwierig und teuer.